Seed Capital Solutions PLC est une société d'acquisition à but spécifique basée au Royaume-Uni. La société est constituée dans le but d'acquérir une ou plusieurs entreprises opérant dans des secteurs du marché qui présentent des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). La société se concentre sur les entreprises situées au Royaume-Uni et en Europe continentale. La société n'a pas commencé ses activités et n'a pas généré de revenus de ses activités.

Secteur Sociétés holdings