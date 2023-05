Seed Capital recrute John Zorbas, PDG d'Uru Metals, au poste de directeur général

Seed Capital Solutions PLC - société d'acquisition basée à Londres, axée sur les entreprises opérant dans des secteurs de marché présentant de "solides" références environnementales, sociales et de gouvernance - nomme John Zorbas au poste de directeur général avec effet immédiat. M. Zorbas est PDG d'Uru Metals Ltd depuis 2014 et administrateur non exécutif de Zeb Nickel Corp et de PowerTap Hydrogen Capital Corp depuis 2021. Les actions de Seed Capital ont été introduites sur le marché principal de Londres le 12 avril.

Zorbas a commenté : "Plus que jamais, le monde a besoin de solutions durables aux problèmes sociétaux, et c'est un facteur dont les investisseurs sont de plus en plus conscients. Les solutions ESG ont plus que jamais besoin de soutien et d'investissement, et je me réjouis de rechercher des entreprises innovantes ayant les références requises pour accélérer notre croissance en tant que société cotée au Royaume-Uni."

Cours actuel de l'action : non négocié mardi, dernier cours à 0,88 pence vendredi.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

