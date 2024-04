(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Cadence Minerals PLC - société d'investissement précoce axée sur les entreprises du secteur du développement des ressources minérales - déclare qu'Evergreen Lithium Ltd a reçu les résultats de l'échantillonnage du sol de son projet de lithium Bynoe dans le nord de l'Australie. Les résultats confirment la "présence probable" de pegmatites LCT dans la concession de Bynoe. L'échantillonnage identifie également "d'autres cibles de pegmatites de lithium à grande échelle" dans la licence de 231 kilomètres carrés d'Evergreen. Cadence indique qu'Evergreen prévoit des forages à circulation inverse pour tester les anomalies géochimiques et géophysiques sur le site, suivis d'éventuels forages au diamant. Cadence détient environ 15,8 millions d'actions d'Evergreen en juillet 2022, et 3,5 millions de dollars australiens supplémentaires d'actions d'Evergreen sont dus à Cadence à l'atteinte de certains objectifs de performance par la société.

Gulf Investment Fund PLC - Société d'investissement basée sur l'île de Man et axée sur les sept pays du Conseil de coopération du Golfe - indique que la valeur nette des actifs a augmenté de 4,4 % au cours du trimestre clos le 31 mars, surpassant l'indice de référence S&P GCC, qui a augmenté de 2,3 %. Le GIF indique que cette performance positive est due à ses investissements dans Saudi Ground Services Co, en hausse de 43 %, Arabian Centres Ltd, en hausse de 20 %, et Arab National Bank, en hausse de 15 %. La Commercial Bank of Qatar, en baisse de 22 %, et la Qatar National Bank, en baisse de 14 %, ont été les moins performantes du portefeuille. GIF a terminé le trimestre avec 20 participations en Arabie saoudite, six au Qatar, deux aux Émirats arabes unis, une au Koweït et une à Oman. Pour l'avenir, la société est confiante dans le potentiel d'investissement du CCG et affirme que "les réformes en cours, la croissance du tourisme et l'expansion de l'économie non pétrolière" soutiendront la poursuite de la croissance. Elle prévient toutefois que les conflits régionaux et les pressions exercées sur les routes maritimes de la mer Rouge constituent des menaces à court terme.

Shanta Gold Ltd - Explorateur d'or centré sur l'Afrique de l'Est - déclare que les forages en cours à la mine d'or de New Luika en Tanzanie ont intercepté de multiples zones de minéralisation aurifère. Parmi les faits marquants, citons un intervalle de 2,4 mètres dans le gisement d'Elizabeth Hill avec 6,84 grammes d'or par tonne de minerai, et un intervalle de 1,0 mètre à Jamhuri Main avec 16,78 grammes par tonne. Des résultats positifs ont également été obtenus dans le cadre du programme de forage de 37 trous de la société à la mine d'or de Singida, dans le centre de la Tanzanie, notamment un intervalle de 0,5 mètre à 30,4 grammes par tonne.

Beowulf Mining PLC - Développeur de ressources minérales axé sur les pays nordiques - Achève la consolidation de sa participation de 100 % dans Vardar Mineral Ltd, une société d'exploration minérale axée sur les Balkans et le sud-est de l'Europe. La transaction devait être finalisée le 15 mars, mais Beowulf a indiqué qu'une "question administrative" non spécifiée avait repoussé cette date. La participation de Beowulf dans Vardar était auparavant de 61 %, et la société a émis 52,3 millions d'actions aux détenteurs minoritaires de Vardar pour consolider sa participation. Ed Bowie, directeur général, déclare : "Vardar possède un portefeuille passionnant d'actifs d'exploration dans une région très prometteuse mais encore sous-explorée. La consolidation de la propriété nous donne un contrôle opérationnel total et la possibilité de stimuler la croissance de l'entreprise, notamment en examinant les possibilités d'acquisition, de désinvestissement, de coentreprise et d'investissement stratégique."

Savannah Resources PLC - société de développement du lithium et propriétaire du projet de lithium Barroso dans le nord du Portugal - déclare avoir acheté trois parcelles supplémentaires au Portugal pour le projet Barroso, ce qui porte le total à 100 parcelles achetées à des propriétaires terriens locaux. Une action civile a été intentée contre certains propriétaires terriens concernant des lots de terrains vendus à Savannah, mais la société indique que les demandes de Savannah visant à suspendre les travaux sur ces lots de terrains ont été rejetées par un tribunal local pendant que l'affaire se poursuit. L'étude de base pour la phase RECAPE du processus d'autorisation environnementale pour Barroso est terminée et Savannah prévoit de publier une estimation des ressources pour le projet dans le courant du mois d'avril. Emmanual Proenca, directeur général, a déclaré : "Savannah continue d'être très occupé sur un grand nombre de fronts alors que nous cherchons à faire avancer notre projet, l'un des principaux actifs de lithium en Europe, vers le développement et la production".

Seed Innovations Ltd - société d'investissement basée à Guernesey - déclare que la fusion prévue entre Northern Leaf PLC et Voyager Life PLC, sa société d'investissement, a été annulée. À la mi-mars, les deux producteurs britanniques de cannabis médical et de produits dérivés du chanvre ont signé un accord pour créer une société dont l'évaluation combinée s'élève à plus de 5 millions de livres sterling. Seed Innovations possède 1,2 million d'actions de Northern Life, ce qui représente environ 0,6 % du capital social de la société. Seed prévoit de comptabiliser l'investissement dans Northern Lead, évalué à 13 000 GBP au 22 décembre, sans valeur dans ses états financiers au 31 mars.

