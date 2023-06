La société Little Green Pharma, détenue par Seed Innovations, connaît une croissance

(Alliance News) - Seed Innovations Ltd a déclaré jeudi que sa société de portefeuille Little Green Pharma Ltd avait enregistré une hausse des revenus et que sa perte s'était réduite.

L'investisseur coté sur l'AIM dans le domaine du cannabis médical, de la santé et du bien-être, qui détient une participation de 2,5 % dans LGP, a déclaré que LGP a déclaré 19,9 millions de dollars australiens, soit 10,4 millions de livres sterling, de revenus pour l'exercice clos le 31 mars, soit une augmentation de 89 % par rapport à 10,5 millions de dollars australiens au cours de la période de déclaration de 9 mois précédente.

LGP est une entreprise de cannabis médical qui exerce des activités de culture, de production, de fabrication et de distribution.

La société a ajouté que LGP a enregistré une perte avant impôt de 9,2 millions de dollars australiens, en baisse par rapport à la perte de 18,3 millions de dollars australiens enregistrée il y a un an.

LGP a également augmenté ses ventes de cannabis de 90 % par rapport à la période précédente de neuf mois, les ventes de fleurs ayant plus que doublé et les ventes d'huile ayant augmenté de 50 %.

Alfredo Pascual, vice-président de l'analyse des investissements chez Seed, a déclaré : "Je suis heureux de partager que LGP a réalisé une croissance financière améliorée au cours de l'année fiscale se terminant le 31 mars 2023. Comme nous l'avions prévu, le chiffre d'affaires de LGP a augmenté de manière significative pour atteindre près de 20 millions de dollars australiens, ce qui représente une forte croissance par rapport à la période précédente. Avec des liquidités en banque et une facilité danoise désormais non grevée, je pense que LGP se trouve dans une opportunité unique de capitaliser sur la croissance des marchés du cannabis médical en Europe et en Australie.

"Les progrès réalisés au cours de l'année reflètent l'engagement de LGP à assurer un succès durable dans l'industrie du cannabis médical et font écho à la trajectoire positive que nous avons précédemment partagée. Je suis impatient de vous faire part des nouvelles concernant la progression de LGP en tant qu'acteur de premier plan sur ce marché en pleine évolution."

Les actions de Seed Innovations ont chuté de 6,6 % à 1,70 pence chacune à Londres jeudi matin.

