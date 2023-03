Seed Innovations annonce que l'entreprise de son portefeuille a achevé son placement

Seed Innovations Ltd - investisseur coté sur l'AIM dans le domaine du cannabis médical, de la santé et du bien-être - annonce que la société Little Green Pharma Ltd, qui fait partie de son portefeuille, a réalisé un placement d'une valeur de 5 millions de dollars auprès de nouveaux investisseurs et d'investisseurs existants. Déclare que les fonds seront utilisés pour rembourser le solde de la note de prêt avec Canopy Growth Corp et pour le fonds de roulement et les coûts de l'offre. Little Green Pharma indique que, dans le cadre du placement, elle émettra de nouvelles actions au prix de 0,18 USD par action, ce qui représente une décote de 5,3 % par rapport au dernier prix de 0,19 USD par action mardi.

Le directeur général de Little Green Pharma, Fleta Solomon, a déclaré : "Le produit du placement nous permet de rembourser intégralement l'emprunt en cours auprès de Canopy Growth Corporation dans le cadre de l'acquisition de notre installation au Danemark en 2021, ce qui renforce notre bilan et supprime les charges d'intérêt associées. En outre, l'entreprise utilisera le solde du financement pour poursuivre sa trajectoire de croissance et se concentrer sur l'atteinte du seuil de rentabilité des flux de trésorerie."

Seed Innovations détient 7,3 millions d'actions ordinaires de LGP, soit 2,7 % du capital social émis de LGP.

Cours actuel de l'action : 1,83 pence l'unité, en baisse de 3,7 % vendredi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 61 %.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.