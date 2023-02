Seed Innovations discute du remboursement de la note de l'emprunt convertible

Seed Innovations Ltd - investisseur coté sur l'AIM dans le domaine du cannabis médical, de la santé et du bien-être - déclare être en discussion avec la société de son portefeuille, South West Brands, Seed demandant le remboursement intégral de la note de prêt convertible qu'elle a fournie à South West Brands en octobre 2021 et qui est arrivée à échéance. À l'heure actuelle, Seed a réalisé un investissement de 150 000 GBP dans South West Brands par le biais d'un CLN de 12 mois à 8 % arrivant à échéance en octobre de l'année dernière. Celle-ci a été prolongée jusqu'à la mi-janvier, comme annoncé à la mi-novembre. Au total, Seed déclare avoir investi 500 000 GBP via plusieurs CLN d'une valeur de 543 000 GBP au 30 septembre.

Cours actuel de l'action : 2,15 pence, en baisse de 4,4%.

Variation sur 12 mois : baisse de 65 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

