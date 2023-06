Seed Innovations investit dans le cannabis et obtient l'accréditation de la MHRA

Seed Innovations Ltd - société d'investissement basée à Guernesey et spécialisée dans le secteur du cannabis médical, de la santé et du bien-être - annonce que Northern Leaf Ltd, producteur de cannabis médical basé à Jersey, a obtenu l'accréditation des bonnes pratiques de fabrication de l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency). L'accréditation concerne le produit floral de la société en tant qu'ingrédient pharmaceutique actif. Seed Innovations déclare qu'il s'agit d'une "étape réglementaire clé pour l'entreprise afin d'exporter ses produits vers l'Union européenne". Elle possède 1,2 million d'actions de Northern Leaf, soit 2,2 % de son capital social.

Don Perrott, président-directeur général de Northern Leaf, commente : "L'accréditation BPF est un processus extrêmement rigoureux, coûteux et qui s'étend sur plusieurs années. L'obtention de cette accréditation de la part de la MHRA, qui est considérée comme l'étalon-or de l'industrie, est une réalisation importante pour Northern Leaf.

Ed McDermott, président-directeur général de Seed, déclare : "Je suis heureux de partager le dernier développement de Northern Leaf avec les actionnaires de Seed. Outre les autorisations déjà accordées par le ministère de l'intérieur, l'accréditation BPF place Northern Leaf en bonne position pour exporter des produits à base de cannabis à usage médical sur les marchés européens en pleine croissance.

Cours actuel de l'action : 1,75 pence, en hausse de 6,1 % à Londres lundi matin

Variation sur 12 mois : en baisse de 64%.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

