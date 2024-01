Seed Innovations Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. La société se concentre principalement sur les entreprises perturbatrices à forte croissance dans le domaine des sciences de la vie et de la technologie, en particulier dans le secteur du cannabis médical. L'objectif de la société est d'investir dans des technologies de rupture dotées d'importants droits de propriété intellectuelle, qu'elles cherchent à exploiter, principalement dans le secteur technologique, y compris les entreprises axées sur le numérique et le contenu, les secteurs des sciences de la vie, y compris les biotechnologies et les produits pharmaceutiques, et les secteurs de la santé et du bien-être. L'objectif est également d'offrir à ses investisseurs une exposition à des opportunités de croissance perturbatrices, avec une combinaison d'investissements liquides, pré-liquides et à plus long terme. La société investit dans des entreprises de divers secteurs, tels que les jeux, la santé, la technologie alimentaire, la fintech, le bien-être par le cannabidiol (CBD) et la technologie de l'éducation. Beaumont Cornish Limited agit en tant que conseiller désigné de la société.