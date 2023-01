Seed Innovations salue les rentrées d'argent "record" de Little Green

Seed Innovations Ltd - société d'investissement basée à Guernesey et spécialisée dans les entreprises du secteur du cannabis médical, de la santé et du bien-être - prend note de l'annonce de la société de portefeuille Little Green Pharma Ltd, qui a enregistré des encaissements trimestriels records de 6,0 millions USD au cours des trois mois qui se sont terminés le 31 décembre. Génère des revenus trimestriels de 5,3 millions USD, en hausse par rapport aux 4,9 millions USD du troisième trimestre et aux 3,7 millions USD de l'année précédente. Les encaissements sont supérieurs aux recettes en raison du recouvrement des créances en souffrance du troisième trimestre et de la réception des dépôts pour les ventes de produits livrés en janvier. Signale une forte croissance des ventes de fleurs danoises de Little Green Pharma en Allemagne. Déclare que Little Green Pharma réalise un placement réussi de 4,0 millions USD, les demandes jusqu'à 2,0 millions USD étant clôturées lundi. Note le deuxième accord d'approvisionnement exclusif de Little Green Pharma avec Cannamedical pour la souche SMS en Allemagne.

Cours actuel de l'action : 2,52 pence, en hausse de 5,1% lundi

Variation sur 12 mois : en baisse de 65%

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

