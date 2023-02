Seed Innovations souligne l'approbation éthique chez Little Green Pharma

(Alliance News) - Seed Innovations Ltd a souligné lundi les progrès réalisés pour un traitement antidépresseur par une entreprise dans laquelle elle détient une participation importante.

Seed, cotée sur l'AIM, qui investit dans le secteur du cannabis médical, de la santé et du bien-être, faisait référence à une annonce de Little Green Pharma Ltd dans laquelle elle détient 7,32 millions d'actions, soit 2,8 % du capital social de LGP.

Reset Mind Sciences, une filiale à 100 % de LGP, a reçu l'approbation éthique pour mener des essais cliniques sur l'efficacité et la sécurité de la thérapie assistée par la psilocybine impliquant des membres de la famille pour les patients souffrant de troubles dépressifs majeurs résistants au traitement.

L'essai se concentrera sur le développement et l'affinement des protocoles de psychothérapie des meilleures pratiques pour accompagner l'administration de psilocybine et devrait durer environ 12 mois.

Les actions de Seed Innovations ont clôturé en baisse de 4,4 % à 2,20 pence à Londres mercredi.

Par Jeremy Cutler, journaliste d'Alliance News

