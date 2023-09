Seed Innovations Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. L'objectif de la société est d'investir dans des technologies disruptives avec des droits de propriété intellectuelle, principalement dans le secteur technologique (y compris les entreprises axées sur le numérique et le contenu), les secteurs des sciences de la vie (y compris les biotechnologies et les produits pharmaceutiques) et les secteurs de la santé et du bien-être. Elle s'attache également à fournir à ses investisseurs une exposition à des opportunités de croissance disruptives, avec un panorama d'investissements liquides, pré-liquides et à plus long terme. La société investit dans des entreprises de divers secteurs, tels que la santé et le bien-être, le bien-être par le cannabidiol (CBD), la fintech, la biotechnologie, les jeux et la technologie alimentaire. Le portefeuille d'investissements de la Société à travers des sociétés comprend South West Brands, Eurox, Little Green Pharma, Leap Gaming, Yooma Wellness Inc, Northern Leaf, Portage Biotech, Inc et Juvenescence Limited. Beaumont Cornish Limited agit en tant que conseiller désigné.