Genflow Biosciences PLC - société de biotechnologie basée à Londres et spécialisée dans la longévité - remporte 2,9 millions d'euros grâce à deux nouvelles subventions qui, selon elle, élargiront son pipeline de recherche et la taille de ses marchés thérapeutiques au cours des trois prochaines années. Genflow entreprendra des activités clés de développement de nouveaux médicaments expérimentaux pour aider à définir les propriétés pharmacologiques et toxicologiques de son principal médicament candidat, le GF-1002. Le directeur général Eric Leire déclare : "Les étapes que nous avons franchies en 2023 ont été nombreuses, et je félicite notre équipe pour son engagement exceptionnel en matière d'exécution et de livraison. Bien que 2023 ait été une année charnière, nous sommes prêts pour une année 2024 encore plus forte, alors que nous nous concentrons sur l'intensification du développement de notre principal médicament candidat, le GF-1002, et ses avantages potentiels pour les patients atteints de NASH. Avec le soutien de nos partenaires et l'appui de nouvelles subventions, nous sommes prêts à faire des progrès significatifs dans le domaine de la longévité."

Galileo Resources PLC - société minière axée sur la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana, l'Afrique du Sud et les États-Unis - déclare que deux nouvelles cibles supplémentaires ont été dérivées d'une récente étude géochimique du sol TerraleachTM sur les licences PL039/2018 et PL040/2018 situées vers la marge du bassin sud-est de la ceinture de cuivre de Kalahari au Botswana.

Trinity Exploration & Production PLC - société d'exploration et de production, axée sur des projets pétroliers à Trinité-et-Tobago - Fixe des prévisions de ventes pour 2024 de 2 600 à 2 700 barils de pétrole par jour, en baisse par rapport aux 2 790 barils de 2023. Cela reflète les faibles déclins des champs résultant d'une forte concentration opérationnelle sur la maximisation du temps de disponibilité de la production, explique Trinity. Selon Trinity, les dépenses d'investissement devraient se situer entre 7 et 8 millions de dollars US, afin de financer le programme de recomplétions. Jeremy Bridglalsingh, directeur général, déclare : "2024 est une année importante pour Trinity, car nous cherchons à développer nos opportunités dans le bloc de Buenos Ayres et la zone Miocène plus large en utilisant les données obtenues à Jacobin, et également à faire progresser notre planification pour Galeota. Sur le plan opérationnel, nous nous attacherons à compenser le déclin naturel de la production grâce à un programme très actif de reconditionnements, de recomplétions et d'opérations d'écrémage. Grâce aux réformes SPT récemment adoptées, nous prévoyons un flux de trésorerie important à partir de notre base de production, ce qui nous aidera à soutenir nos futurs plans de forage. Les opérations se poursuivent dans l'ensemble de notre portefeuille, y compris sur le puits Jacobin, et nous informerons le marché plus en détail lors de notre prochaine mise à jour trimestrielle".

Tern PLC - investisseur londonien dans des entreprises technologiques de l'"internet des objets" en phase de démarrage - déclare que Talking Medicines Ltd a obtenu 440 000 GBP par l'émission de billets de prêt convertibles non garantis, dans le cadre d'une levée de fonds. Tern détient 24 % du capital de Talking Medicines. Tern déclare avoir souscrit pour 100 000 GBP de CLNs dans Talking Medicines, et conservera la même participation dans l'entreprise.

Seeen PLC - Société de services de médias sociaux basée à Londres - Déclare que la marge brute pour 2023 était supérieure à 20 %, contre 15 % en 2022. Prévoit une perte d'Ebitda ajustée de 600 000 USD en 2023, contre 800 000 USD l'année précédente. Pour l'avenir, Seeen se dit bien positionné pour tirer parti des principales tendances du marché.

