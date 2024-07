(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Harland & Wolff Group Holdings PLC - Opérateur londonien de chantiers navals à Belfast et en Ecosse et développeur du projet de stockage de gaz Islandmagee - Dit que la répartition des revenus entre ceux de l'année en cours et ceux qui ont été reportés cause un "retard dans le processus d'audit", de sorte que les résultats n'ont pas été publiés à temps. Les résultats ne sont donc pas publiés à temps. Les résultats pour 2023 devraient être publiés la semaine prochaine. Harland & Wolff prévoit pour 2023 un chiffre d'affaires de 86,9 millions de livres sterling, en nette augmentation par rapport aux 27,8 millions de livres sterling. Prévoit une perte de 43,1 millions de livres sterling, en augmentation par rapport aux 70,8 millions de livres sterling. L'entreprise estime qu'elle est en bonne voie pour atteindre la barre des 200 millions de livres sterling de recettes en 2024.

----------

Sondrel Holdings PLC - Société de services de conception de semi-conducteurs basée à Reading, en Angleterre - Les actions sont suspendues en raison des résultats tardifs de 2023. La semaine dernière, à la même heure, la société a averti qu'elle ne prévoyait plus de publier ses résultats à temps. En effet, ses auditeurs ont besoin de plus de temps pour terminer leur audit suite à la souscription pour lever 5,6 millions de livres sterling le 14 juin.

----------

FireAngel Safety Technology Group PLC - fabricant de détecteurs de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone et d'autres dispositifs de sécurité domestique basé à Coventry, en Angleterre - Les actions sont suspendues "dans l'attente de la publication des comptes annuels audités de la société", indique l'AIM. La société a déclaré vendredi qu'elle prévoyait de publier ses résultats au début du mois de juillet. Le retard est dû à la "disponibilité des ressources au sein de l'équipe d'audit". Elle s'attend à une baisse de 29 % de son chiffre d'affaires en 2023, qui passera de 57,5 millions de livres sterling à 40,9 millions de livres sterling, et à une aggravation de sa perte d'exploitation, qui passera de 7,7 millions de livres sterling à 8,8 millions de livres sterling. Si l'on regarde plus loin, la cotation de l'entreprise sur l'AIM devrait être annulée le 17 juillet en raison de son acquisition par Intelligent Safety Electronics Pte Ltd.

----------

Microsaic Systems PLC - développeur de spectromètres de masse en temps réel pour les marchés chimiques et biologiques - Les actions ont été suspendues lundi en raison de résultats tardifs. L'entreprise avait prévenu en juin qu'elle ne serait pas prête à publier les chiffres de 2023 avant la date limite de fin juin.

----------

Caspian Sunrise PLC - Société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur le Kazakhstan - Les actions ont été suspendues avec effet lundi. Jeudi, elle a déclaré que les résultats audités pour 2023 ne seraient pas publiés avant la date limite. Elle a déclaré à l'époque : "Le conseil d'administration ne s'attend pas à ce que la suspension des transactions soit longue. Elle s'attend à ce que son chiffre d'affaires pour 2023 soit de 36,7 millions d'USD, contre 40,9 millions d'USD en 2022, selon les perspectives communiquées jeudi.

----------

Beacon Energy PLC - société pétrolière et gazière avec un portefeuille d'actifs allemands onshore - Ne publie pas les résultats de 2023 à temps, comme prévenu vendredi. Ceci est en partie dû à "l'impact incertain sur la dépréciation des actifs et la continuité de l'exploitation dans les comptes". Elle prévoit de publier ses résultats au cours de la première moitié du mois d'août. Vendredi, elle a déclaré que le puits SCHB-2 continuait à produire par intermittence une combinaison de pétrole, de gaz et d'eau. "Bien qu'un taux stabilisé n'ait pas encore été atteint, la direction continue de penser que la production du puits SCHB-2 est susceptible de se stabiliser dans une fourchette de 50 à 100 barils de pétrole par jour", a-t-elle déclaré. Combiné à la production existante de SCHB-1 et de Lauben, ce taux de production de SCHB-2 représenterait un revenu annuel de 2,3 à 3,7 millions d'euros. Beacon a également déclaré vendredi qu'elle avait entrepris de revoir la base de coûts de Rhein Petroleum. "Des mesures de réduction des coûts sont prévues pour réduire les coûts d'exploitation annuels de Rhein Petroleum d'environ 2,5 millions d'euros actuellement à environ 1,3 million d'euros. La mise en œuvre de ces mesures de réduction des coûts devrait prendre de 3 à 6 mois", a expliqué la société. Dans le cadre des efforts de réduction des coûts, Larry Bottomley et Stephen Whyte quittent le conseil d'administration. Le conseil d'administration se compose désormais de Mark Rollins, président non exécutif, Stewart MacDonald, directeur non exécutif indépendant, Ross Warner, et Leo Koot, directeur non exécutif.

----------

Active Energy Group PLC - Société londonienne spécialisée dans les énergies renouvelables à partir de la biomasse - a annoncé vendredi que la préparation des états financiers pour 2023 était suspendue en raison de contraintes de trésorerie et d'une proposition de liquidation volontaire des membres. Le mois dernier, elle a déclaré qu'elle réfléchissait à un certain nombre d'offres potentielles pour les actifs de Coalswitch. Cependant, elle a déclaré que l'annulation de la cotation sur l'AIM et la liquidation volontaire des membres pourraient être "la ligne de conduite la plus appropriée". Sous réserve que les actionnaires soutiennent la proposition, l'annulation de la cotation devrait avoir lieu le 23 juillet.

----------

ADM Energy PLC - société d'investissement dans les ressources naturelles - Les actions sont suspendues car la société ne publie pas ses résultats pour 2023 à temps. Jeudi, la société a déclaré que les investissements réalisés aux États-Unis "ont entraîné un retard dans le calendrier prévu" et que les auditeurs ont besoin de plus de temps.

----------

Eurasia Mining PLC - société d'exploration minière et minérale - La société a déclaré jeudi que son auditeur avait besoin d'environ "quatre semaines supplémentaires" pour terminer l'audit des résultats de 2023.

----------

TomCo Energy PLC - société de développement pétrolier opérant aux Etats-Unis et utilisant la technologie pour débloquer des ressources d'hydrocarbures non conventionnelles - Vendredi, la société a averti qu'elle ne publierait pas à temps ses résultats pour les six mois se terminant le 31 mars, car elle est "actuellement en train de chercher à lever des capitaux propres et/ou des capitaux d'emprunt supplémentaires". "La société dispose actuellement de liquidités très limitées, mais elle gère soigneusement ses créanciers et reporte les salaires des directeurs et toutes les dépenses non essentielles pendant qu'elle évalue les options de financement potentielles. Bien que le conseil d'administration reste confiant dans sa capacité à lever des fonds supplémentaires, cela ne peut être garanti", a déclaré l'entreprise.

----------

Marula Mining PLC - Société minière basée à Londres et opérant en Afrique - Ne publiant pas les résultats de 2023 à temps, les actions sont suspendues. Elle s'attend toutefois à "être en mesure de publier ses résultats finaux sous peu". La semaine dernière, jeudi, elle a déclaré que sa cotation principale resterait sur le segment Apex de l'Aquis Stock Exchange's AQSE Growth Market, avec une double cotation actuelle en Afrique du Sud et une double cotation proposée au Kenya qu'elle envisage d'achever au début du second semestre de 2024. Vendredi, la société a annoncé le début de la livraison du minerai de manganèse de la mine de Larisoro au Kenya.

----------

Seeen PLC - Société de médias sociaux et de technologie basée à Londres - Déclare que les travaux d'audit sont presque terminés. Seeen prévoit de publier ses résultats vendredi ou avant.

----------

Live Co Group PLC - Société d'événements en direct, de divertissement et d'événements sportifs basée à Surrey, Angleterre - Comme indiqué la semaine dernière mardi, les résultats pour 2023 ne sont pas publiés à temps et les actions sont donc suspendues lundi.

----------

MobilityOne Ltd - Fournisseur de solutions de paiement pour le commerce électronique basé à Kuala Lumpur - Actions suspendues à partir de lundi. Jeudi, l'entreprise a déclaré que les résultats de 2023 ne seraient pas finalisés avant la date limite. Les auditeurs au Royaume-Uni et en Malaisie ont besoin de plus de temps et les résultats seront publiés d'ici la fin du mois de juillet, a expliqué l'entreprise.

----------

DCI Advisors Ltd - Investisseur basé aux Îles Vierges britanniques dans le secteur des complexes résidentiels de luxe - Les résultats pour 2023 n'ont pas été publiés à temps, comme elle l'avait annoncé précédemment. Le mois dernier, la société a déclaré que l'auditeur KPMG Cyprus n'avait pas commencé l'audit le 4 juin en raison de problèmes opérationnels chez KPMG Greece. Vendredi, elle a déclaré avoir conclu un accord pour vendre sa participation dans Livka Bay, en Croatie, pour 22 millions d'euros. Ce prix est supérieur d'environ 15 % à la dernière valeur nette d'inventaire de la société pour Livka Bay, qui s'élève à 19,2 millions d'euros. "Le produit de la vente sera utilisé pour rembourser un prêt bancaire d'environ 4 millions d'euros, plus les intérêts courus, qui est garanti par une hypothèque sur le terrain, ainsi que certains autres coûts de cession et passifs", a déclaré DCI Advisors.

----------

APQ Global Ltd - Société de revenus des marchés émergents basée à Guernesey - Actions suspendues. La semaine dernière, Tuesday a déclaré qu'elle "travaillait avec diligence pour soutenir l'achèvement de son audit". Elle prévoit que les résultats pour 2023 seront publiés au milieu de ce mois.

----------

NB Global Monthly Income Fund - investit dans le crédit traditionnel, tel que les obligations et les prêts, et dans le crédit alternatif - La Financial Conduct Authority suspend la négociation des actions de la société à la "demande de la société".

----------

Eight Capital Partners PLC - Fintech basée à Londres - Les actions sont suspendues car l'entreprise ne publie pas ses résultats 2023 à temps. "La société prévoit qu'elle sera en mesure de publier ses résultats définitifs sous peu, après quoi la négociation de ses actions sera rétablie", ajoute Eight Capital.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.