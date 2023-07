(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Seeen PLC - Société de services de médias sociaux basée à Londres - Annonce le lancement de CreatorSuite 2.0, un produit d'incitation à l'achat de vidéos basé sur l'intelligence artificielle. Elle affirme que les SVP donnent à ses clients "un avantage concurrentiel significatif" dans le domaine de la publicité et du commerce électronique vidéo. Adrian Hargrave, président-directeur général, déclare : "Dans un environnement économique où les marchés de la publicité sont plus faibles et où les consommateurs dépensent moins, nous offrons à nos clients existants et aux opportunités dans notre pipeline de vente - éditeurs, détaillants, fournisseurs de services et clubs sportifs - la capacité convaincante de stimuler la demande des consommateurs et de monétiser tous les niveaux d'engagement des téléspectateurs de vidéos. Avec la sortie de CreatorSuite 2.0, notre budget et notre priorité d'exécution se concentrent désormais sur notre équipe de vente et sur la réussite de nos clients".

Jersey Electricity PLC - Importateur, producteur et distributeur d'électricité basé à Jersey - Nomination de Lynne Fulton en tant que directeur financier et directeur exécutif, avec effet immédiat. Mme Fulton a été engagée en tant que directrice financière en janvier dernier. Avant de rejoindre l'entreprise, elle était contrôleur financier chez United Utilities Group PLC.

Molecular Energies PLC - Société de production de pétrole et de gaz axée sur l'Argentine et les États-Unis et possédant des actifs supplémentaires au Paraguay - Début de la mobilisation de l'appareil de forage du puits Tapir dans la concession de Pirity, au Paraguay. Le processus devrait durer environ 21 jours et le forage devrait avoir lieu à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre. Ajoute que la licence d'exploration pour Pirity a été prolongée d'un an jusqu'en septembre 2024.

IQE PLC - Fournisseur de plaques de semi-conducteurs composites basé au Pays de Galles - Déclare que les résultats du semestre clos le 30 juin sont conformes aux attentes. Le chiffre d'affaires pour le semestre devrait être d'au moins 52 millions de livres sterling, ce qui correspond au consensus du marché. La société continue de gérer ses coûts et a mis en œuvre une stratégie de diversification afin de s'adapter aux conditions macroéconomiques actuelles. La société devrait publier ses résultats intermédiaires le 8 septembre.

Norcros PLC - Fournisseur de produits de salle de bain et de cuisine basé à Wilmslow, en Angleterre - Déclare que le commerce au cours des trois mois jusqu'au 2 juillet a été "résilient", et que les attentes pour l'année entière restent inchangées. Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 2,1 % à taux de change constant par rapport à l'année précédente. À taux de change constant, le chiffre d'affaires est inférieur de 4,2 % à celui de l'année précédente. Thomas Willcocks, président-directeur général, a déclaré : "Nous avons réalisé des performances solides au premier trimestre dans un contexte persistant de conditions de marché incertaines, et les attentes du conseil d'administration pour l'ensemble de l'année restent inchangées. Nous restons persuadés que nos marques leaders sur le marché, la diversité de nos canaux et de nos marchés finaux, ainsi que notre excellente proposition de service à la clientèle continueront à nous faire gagner des parts de marché pour l'année qui s'achèvera le 31 mars 2024."

Biome Technologies PLC - société de Southampton (Angleterre) spécialisée dans les bioplastiques et la technologie des radiofréquences - annonce que le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 juin s'est élevé à 3,6 millions de livres sterling, soit une hausse de 50 % par rapport aux 2,4 millions de livres sterling de l'année précédente. Cette hausse est principalement due à la "robustesse continue de la demande" dans sa division Bioplastiques de la part de clients nouveaux et existants en Amérique du Nord. Le deuxième trimestre de l'année s'est déroulé conformément à ses attentes, avec un chiffre d'affaires de 1,7 million de livres sterling, en hausse de 21 % par rapport aux 1,4 million de livres sterling enregistrés au cours de la même période l'année dernière. Cependant, il note que ce chiffre est inférieur de 11 % aux recettes de 1,9 million de livres sterling réalisées au cours des trois premiers mois de l'année 2023. Le solde de trésorerie au 30 juin s'élevait à 930 000 GBP, soit 43 % de plus que les 650 000 GBP de l'année précédente. Pour ce qui est de l'avenir, l'entreprise indique que ses divisions Bioplastics et RF Technologies affichent de bonnes performances. Les perspectives pour 2023 restent inchangées et conformes au consensus du marché.

Motorpoint Group PLC - Détaillant automobile basé à Derby, en Angleterre - Déclare que les conditions macroéconomiques "difficiles" se sont poursuivies au premier trimestre de l'exercice financier de la société se terminant le 31 mars 2024. La société indique qu'elle disposait d'une trésorerie nette de 2,2 millions de livres sterling au 30 juin, avec une marge de manœuvre supplémentaire de 35 millions de livres sterling, grâce à l'attention constante qu'elle porte à la gestion du fonds de roulement et à la réduction des dépenses d'investissement. Elle ajoute qu'elle a pris des mesures décisives pour abaisser le volume nécessaire au seuil de rentabilité de la société à un niveau permettant de maintenir une activité génératrice de trésorerie.

Ecora Resources PLC - déclare que la contribution du portefeuille pour les trois mois au 30 juin était de 14,7 millions de dollars. La contribution du portefeuille pour le premier semestre de l'année était de 44,3 millions d'USD, en baisse de 52% par rapport à 92,8 millions d'USD.

