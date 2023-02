SEEEN s'attend à une baisse des recettes et à une réduction des pertes en 2022 ; décroche un contrat

(Alliance News) - SEEEN PLC a déclaré lundi s'attendre à ce que le chiffre d'affaires de 2022 augmente et à ce que la perte ajustée avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement se réduise, alors qu'elle a décroché un contrat avec un nouveau client pour ses services de partenaires de services aux créateurs.

La plateforme médiatique et technologique basée à Londres a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les revenus de 2022 soient d'environ 3,3 millions USD, soit une baisse de 61 % par rapport aux 8,5 millions USD de l'année précédente.

Elle a déclaré que la baisse du chiffre d'affaires prévu était due à quatre raisons : l'élimination des revenus non rentables provenant des partenaires de services aux créateurs sans potentiel de vente de technologie avec des vues annuelles de 10,0 milliards, contre 12,0 milliards en 2021 ; la perte de tous les revenus publicitaires des fournisseurs de services aux créateurs en Russie depuis le début du conflit ukrainien ; un quatrième trimestre anormalement faible exacerbé par des taux de change défavorables ; et le changement du panorama des revenus pour inclure des ventes axées sur la technologie.

Entre-temps, SEEEN s'attend à ce que la perte Ebitda ajustée de 2022 se situe entre 800 000 et 900 000 USD, ce qui représente une réduction de 40 à 47 % par rapport à une perte de 1,5 million USD en 2021.

Cela reflète une amélioration de la marge brute de 15 %, contre 11 % en 2021, découlant d'un panorama croissant de ventes de technologies et de partenaires de distribution de CSP à marge plus élevée, a-t-elle déclaré.

Lundi, SEEEN a également annoncé un nouveau contrat avec un autre client stratégique, initialement pour ses services CSP. Elle a déclaré que l'activité principale du nouveau client est de fournir des chaînes aux réseaux de diffusion en continu et aux réseaux câblés, en se concentrant sur les programmes de longue et de courte durée offrant un contenu lié à l'aventure et au danger.

Le nouveau client devrait devenir l'un des plus grands partenaires de canal CSP de SEEEN, a-t-il déclaré, car le contrat devrait rapporter à SEEN environ 1 million USD de revenus annuels, générés par la publicité sur YouTube.

"SEEEN renforcera la présence significative de cette chaîne en utilisant sa technologie Key Video Moments pour créer des temps forts de Short Form et des vidéos remixées afin d'augmenter le nombre de vues et les revenus du partenaire de canal", a déclaré la société dans un communiqué. "Le conseil d'administration estime que cette relation pourrait se développer de manière significative en termes de taille et de portée, renforçant ainsi le plan de croissance stratégique du groupe."

Le directeur général Adrian Hargrave a ajouté : "2022 a été une année de transformation pour l'entreprise, où nous avons vraiment commencé à voir des victoires commerciales et des synergies entre notre activité YouTube CSP et notre technologie Key Video Moments basée sur l'[intelligence artificielle].

"Je suis reconnaissant à nos investisseurs pour leur soutien continu, y compris la récente levée de fonds pour accélérer les ventes en 2023 et au-delà, tant pour notre technologie d'IA que pour les produits et services CSP. Je suis convaincu qu'au cours de l'année 2023, nous exécuterons les plans établis dans le cadre de notre récente levée de fonds."

Le 30 décembre, SEEEN a réalisé une levée de fonds de 2,6 millions de GBP, dont le produit a été investi dans l'accélération de la traction des ventes, par le biais d'embauches ciblées dans le domaine des ventes et du marketing.

Cela s'est fait parallèlement à "l'ajout de fonctionnalités pour CreatorSuite, notamment des cartes de fin de série plus flexibles et l'intégration de la publicité, afin de permettre des cycles de vente plus courts et une mise en œuvre plus rapide par les clients verticaux et stratégiques".

Les actions de SEEEN étaient stables à 6,00 pence chacune à Londres lundi matin.

