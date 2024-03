SEEEN Plc est une plateforme technologique et médiatique mondiale basée au Royaume-Uni. Il s'agit d'une plateforme technologique et de vidéo sociale mondiale qui propose des moments vidéo principaux afin d'augmenter le nombre de visionnages de tous les contenus vidéo. Elle opère par l'intermédiaire de ses filiales : GT Channel, Tagasauris et SEEEN. GTChannel combine un réseau de créateurs YouTube, un catalogue de contenus en streaming et une audience mondiale. Tagasauris est une société de technologie informatique assistée par l'homme, qui permet à GTChannel de travailler en synergie pour libérer de la valeur pour les créateurs, les consommateurs et les actionnaires. Sa plateforme d'expérience vidéo (VXP), alimentée par l'IA, fonctionne tout au long de l'entonnoir marketing du client, l'aidant à atteindre, à engager et à monétiser son public. Son lecteur vidéo affiche les moments clés de la vidéo, ce qui aide les utilisateurs à comprendre et à sauter à un moment particulier de la vidéo, et favorise la découverte dans les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP). Son plug-in Adobe Premiere Pro, alimenté par l'IA, permet aux monteurs vidéo de rechercher, de naviguer et de découper des clips.

Secteur Internet