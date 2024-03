Seeing Machines Limited est une société basée en Australie qui est engagée dans la fourniture de technologies et de services de surveillance des conducteurs et de détection des interventions pour les industries de l'automobile, des mines, des transports et de l'aviation. La société se concentre sur le développement, la vente et l'octroi de licences de produits, de services et de technologies permettant de détecter et de gérer la fatigue et la distraction des conducteurs, y compris le développement continu du marché afin de décrocher des canaux durables de commercialisation du produit. La société opère à travers deux segments : OEM et Aftermarket. Le segment OEM de la société comprend l'activité automobile et l'aviation. Son segment Aftermarket comprend les unités commerciales de flotte et de tout-terrain. Les filiales en propriété exclusive de la Société comprennent Seeing Machines Incorporated, Seeing Machines Executive Share Plan Pty Ltd, Seeing Machines Share Plans Trust, Seeing Machines (Sales) Pty Ltd, Fovio Pty Limited, Fovio Incorporated, Seeing Machines (UK) Ltd, Seeing Machines Japan Ltd et Seeing Machines Germany.

Secteur Services et conseils en informatique