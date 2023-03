Seeing Machines réduit sa perte avant impôts au premier semestre grâce à la croissance des ventes

(Alliance News) - Seeing Machines Ltd a souligné lundi ses perspectives de croissance pour l'avenir, après avoir réduit sa perte avant impôt au premier semestre grâce à l'amélioration des ventes et à un investissement de Magna International.

Pour le semestre clos le 31 décembre, la société londonienne de technologie avancée de vision par ordinateur, qui utilise des systèmes d'IA pour améliorer la sécurité des transports, a réduit sa perte avant impôts de 47% à 5,3 millions USD, contre 10,0 millions USD un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires est passé de 15,8 millions USD à 24,4 millions USD, reflétant une croissance comparative de 54 % par rapport à l'année précédente.

Au cours de la période, la société a poursuivi sa croissance avec un total déclaré de 701 049 voitures en circulation à la fin du mois de décembre 2022, contre 243 722 pour la même période l'année précédente, malgré les défis de la chaîne d'approvisionnement dans la fabrication automobile.

Seeing Machines a attribué cette hausse à une collaboration exclusive avec Magna International, qui a fourni un investissement supplémentaire par le biais d'une note convertible d'un montant maximal de 47,5 millions USD. Elle a déclaré que cela a renforcé son bilan et qu'elle est maintenant entièrement financée pour réaliser son plan d'affaires dans un avenir prévisible.

En ce qui concerne l'avenir, Seeing Machines s'attend à des performances financières pour l'ensemble de l'année conformes aux attentes du consensus. Elle a également souligné que son marché total adressable était en expansion, présentant "une opportunité passionnante d'accroître sa part de marché et de générer une croissance à long terme".

"Nous sommes satisfaits des progrès continus réalisés au cours du premier semestre de l'année", a déclaré le directeur général Paul McGlone. "La sécurité des transports a progressé de manière significative dans l'agenda réglementaire du monde entier, et notre leadership sur le marché, notre évolutivité et la solidité de notre bilan signifient que nous sommes idéalement positionnés pour atteindre nos objectifs commerciaux."

La société n'a pas déclaré de dividende intérimaire, inchangé par rapport à l'année dernière.

Les actions de Seeing Machines se négociaient 3,3 % plus bas à 7,19 pence.

Par Sabrina Penty ; journaliste d'Alliance News

