Seeing Machines Limited fournit des technologies et des services de surveillance des opérateurs et de détection des interventions pour les secteurs de l'automobile, de l'exploitation minière, des transports et de l'aviation. Les principales activités de la société comprennent le développement, la vente et l'octroi de licences pour des produits, des services et des technologies permettant de détecter et de gérer la fatigue et la distraction des conducteurs ; la conclusion d'accords commerciaux avec des partenaires pour le développement, la fabrication et la vente de produits sur des marchés cibles clés ; et la recherche et le développement des principales technologies de traitement de la vision de la société afin de soutenir le développement et l'amélioration des produits de la société. La société exerce ses activités dans deux secteurs : OEM et Aftermarket. Le segment OEM de la société comprend les unités commerciales de l'automobile et de l'aviation. Le segment du marché des pièces de rechange comprend les unités commerciales des parcs de véhicules et des véhicules tout-terrain. Sa technologie de suivi des yeux et du visage permet de mesurer la dégradation de la vigilance et des états d'attention, et de fournir un retour d'information et une assistance en temps réel.

Secteur Services et conseils en informatique