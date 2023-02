Seeing Machines signe un accord pour cibler le marché de l'après-vente

Seeing Machines Ltd - technologie de surveillance basée sur la vision, basée à Canberra - signe un accord de distribution non exclusif avec Mobileye Vision Technologies Ltd pour proposer conjointement des solutions de sécurité holistiques aux clients du transport et de la logistique dans le monde entier. La société déclare que l'accord améliore son offre de pièces détachées, Guardian, qui "cible le secteur des flottes commerciales, en incorporant la suite de produits de pièces détachées Mobileye pour alerter les conducteurs de situations potentiellement dangereuses".

Paul McGlone, directeur général, déclare : "Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle version du Règlement général de sécurité de l'UE et la sensibilisation croissante à la sécurité des conducteurs, nous sommes ravis de travailler avec Mobileye et de tirer parti de sa position de leader dans le domaine de l'ADAS pour contribuer à la réalisation de notre objectif commun de réduction des accidents mortels sur nos routes."

Mobileye est une société de logiciels de systèmes dans le développement de systèmes avancés d'aide à la conduite et de technologies de conduite autonome.

Cours actuel de l'action : 7,09 pence, en hausse de 2,7% lundi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : baisse de 21%

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

