Seeka Limited est une société basée en Nouvelle-Zélande, qui produit des activités commerciales en Nouvelle-Zélande et en Australie. Elle a cinq segments : Orchard operations, Post harvest operations, Retail service operations, Australian operations et All other segments-New Zealand. Le segment Orchard operations fournit des services de gestion de vergers aux propriétaires de vergers qui produisent des kiwis, des avocats et des baies de kiwi. Le segment produit également des cultures de kiwis, d'avocats et de baies de kiwi. Le segment des opérations post-récolte fournit des services post-récolte aux industries des kiwis, des avocats, des agrumes, des baies et des baies de kiwi. Cela comprend toutes les cultures provenant de ses opérations de gestion et de location de vergers, ainsi que les cultures des propriétaires de vergers indépendants. Le segment des opérations de service au détail fournit des services de commercialisation des fruits en Nouvelle-Zélande et à l'international, notamment sur les marchés australien et asiatique. Le segment des opérations australiennes cultive, fournit des services post-récolte et vend au détail tous les produits provenant des vergers qu'il possède ou loue en Australie.

Secteur Pêche et agriculture