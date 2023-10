Seeka Limited se consacre à la culture, à la transformation et à la fourniture de fruits aux consommateurs nationaux et internationaux. Ses secteurs d'activité sont les suivants : exploitation des vergers, activités post-récolte, services de vente au détail, tous les autres secteurs - Nouvelle-Zélande et activités australiennes. Le segment des opérations sur les vergers offre des services de gestion des vergers aux propriétaires de vergers qui produisent des kiwis, des avocats et des baies de kiwi. Ce secteur produit également des kiwis, des avocats et des kiwis. Le secteur des opérations post-récolte fournit des services post-récolte aux industries des kiwis, des avocats, des agrumes, des baies et des kiwis. Il s'agit de toutes les récoltes provenant de la gestion des vergers et des opérations de location, ainsi que des récoltes des propriétaires de vergers indépendants. Les opérations de vente au détail fournissent des services de commercialisation des fruits en Nouvelle-Zélande et à l'étranger, en particulier sur les marchés australien et asiatique. Le segment des opérations australiennes cultive, fournit des services post-récolte et vend au détail tous les produits des vergers qu'il possède ou qu'il loue en Australie.

Secteur Pêche et agriculture