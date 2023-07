Seer, Inc. est une société technologique spécialisée dans les sciences de la vie. La société permet d'obtenir des résultats scientifiques en commercialisant des produits permettant aux chercheurs d'accéder à l'information biologique. Son premier produit, le Proteograph Product Suite (Proteograph), utilise sa technologie de nanoparticules (NP) pour donner accès à l'ensemble du protéome. La suite de produits Proteograph comprend des consommables, un instrument d'automatisation et un logiciel. Le Proteograph fournit un flux de travail qui permet l'établissement de profils protéomiques et l'analyse d'échantillons nécessaires pour caractériser la nature du protéome. Les consommables du Proteograph sont constitués de son panel de NP et d'autres consommables nécessaires à l'analyse des échantillons sur son instrument d'automatisation SP100. Son instrument d'automatisation SP100 est une station de travail de manipulation de liquides configurée sur mesure. Le logiciel de contrôle de l'instrument Proteograph (PICS) de la Société pour l'instrument SP100 est fixe et conçu pour son flux de travail spécifique.

Secteur Equipements électroniques de bureau