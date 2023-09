Seera Holding Group SJSC est une société basée en Arabie Saoudite qui exerce des activités dans le domaine des voyages, du tourisme et du transport. Elle est impliquée dans la vente de billets pour les voyages aériens réguliers, le tourisme, le fret, le transport, l'organisation de conférences et d'événements, les vols affrétés, les suites et hôtels meublés, l'expédition et d'autres produits et services liés au voyage. La société opère dans les segments suivants : Segment billetterie qui vend des billets de compagnies aériennes, de ferries et de trains. Segment Tourisme qui propose des services de réservation d'hôtels, des forfaits vacances et des locations de chambres. Le segment du transport, qui fournit des services liés au transport, tels que la location de voitures, les vols affrétés et la livraison d'envois. Segment de la location de propriétés qui propose des services de location de propriétés. Le segment de l'hôtellerie propose des chambres, de la nourriture et des boissons. Le segment Autres comprend des services divers tels que le courtage d'assurance, et le permis de conduire international. La société exploite environ 63 filiales.

Secteur Loisirs et détente