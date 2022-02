Après des décennies d'immobilisme, le succès de Sonic laisse Sega dans l'expectative.

Cette année voit la sortie de la suite d'un film hollywoodien qui a battu tous les records et d'une série Netflix, ainsi que d'un titre dont Sega espère qu'il relancera la franchise de jeux Sonic après des décennies de malaise.

"Sonic est le visage de Sega. Si Sonic se porte bien, alors Sega se porte bien aussi dans une certaine mesure", a déclaré Shuji Utsumi, co-chef des opérations de Sega, dans une interview à Reuters.

Le bleu flou est devenu un nom familier en Occident grâce à une série de jeux à défilement latéral dans les années 1990 sur la console Sega Mega Drive, également connue sous le nom de Sega Genesis en Amérique du Nord, qui a dépassé les ventes de la Super NES de Nintendo dans de nombreux pays.

"Sonic était cool, avec de l'humour et une attitude... qui a trouvé un écho en Occident", a déclaré M. Utsumi, qui travaillait chez Sony lors du lancement de la première PlayStation.

Contrairement à Mario de Nintendo, qui a joué dans des décennies de titres acclamés, Sonic a eu du mal à faire la transition vers les jeux en 3D, Sega s'étant retiré du secteur des consoles pour devenir un éditeur de jeux.

Aujourd'hui, après des années d'essais et d'erreurs au cours desquelles Sega a fusionné avec le fabricant de machines à sous pachinko Sammy, Sonic a relancé sa carrière de star de cinéma, les studios ayant puisé dans les réserves des entreprises pour trouver des personnages sous-utilisés ayant un grand attrait.

Les ventes liées à Sonic, y compris celles du film, ont quadruplé au cours des cinq années précédant l'exercice financier qui s'est terminé en mars 2021.

La série de jeux a une base de fans dévoués et endurants en Occident, contrairement à d'autres franchises de Sega comme "Yakuza" et "Persona", qui ont un large public au Japon.

"C'est définitivement un amour nostalgique pour lui", a déclaré Jacob Mills, 31 ans, un concepteur de niveaux de jeux britannique, en faisant référence au hérisson. Mills joue aux nouvelles versions de Sonic et décrit son enthousiasme comme "une expérience partagée de déception mutuelle."

Les perspectives initiales du premier film Sonic de Paramount, qui mettait en scène Jim Carrey, semblaient douteuses lorsqu'une bande-annonce montrant le personnage avec des dents blanches proéminentes a été tournée en dérision sur les médias sociaux.

Le studio a modifié le design, et le film a finalement rapporté plus de 300 millions de dollars dans le monde entier - devenant l'une des adaptations de jeux vidéo les plus rentables - après sa sortie en 2020, aux premiers jours de la pandémie de COVID-19.

"Sonic the Hedgehog 2" sortira en avril. L'importance de la franchise pour Paramount a été soulignée lors d'une présentation aux investisseurs au début du mois, qui a permis de définir l'avenir de la société et d'annoncer une deuxième suite de Sonic ainsi qu'une série hybride d'animation et d'action en direct sur le personnage de Knuckles pour son service de streaming. Une série animée distincte devrait être lancée sur Netflix cette année.

"C'est une autre grande franchise pour nous et pour Sega", a déclaré Brian Robbins, directeur de Paramount Pictures, à Reuters. L'investissement dans Sonic s'inscrit dans le cadre d'un engagement plus large en faveur de franchises couvrant des films et des séries, a déclaré Bob Bakish, directeur général de Paramount, lors de la présentation. Les actions ont chuté en raison du scepticisme quant à la capacité du contenu à être compétitif sur un marché du streaming de plus en plus encombré.

UN MONDE OUVERT

Sega a embrassé la communauté Sonic, en 2017, en sortant Sonic Mania, un platformer rétro largement loué qui a commencé sa vie comme un jeu fait par des fans avant d'être soutenu par la firme.

Un artiste du jeu a ensuite travaillé pour Paramount sur le film Sonic, et Sega interagit avec humour avec les fans sur via le compte Twitter Sonic the Hedgehog, qui compte 5,8 millions de followers.

Les attentes sont de plus en plus grandes pour "Sonic Frontiers", un jeu de plateformes en monde ouvert dont la sortie est prévue cette année. Ce format est nouveau pour la franchise, dont les autres jeux ont été achetés ou téléchargés 1,38 milliard de fois. Sega n'a pas montré de gameplay pour le titre, qui a été retardé d'un an, et les fans méfiants soulignent le "cycle Sonic", dans lequel l'excitation et les discussions sur un retour en force dans la période précédant une nouvelle sortie sont anéanties par une déception en jouant le jeu.

L'impact sur les bénéfices de la production liée à Sonic "va être tangible" au cours de l'exercice financier débutant en avril, a déclaré Utsumi, sans donner plus de détails.

Ce mois-ci, la société a augmenté d'un tiers ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année, à 31 milliards de yens (268 millions de dollars). L'unité de jeux a été stimulée par les ventes de titres tels que le jeu de rôle "Shin Megami Tensei V" pour la Nintendo Switch.

Utsumi, qui est revenu à Sega il y a deux ans après avoir fondé sa propre société de jeux et travaillé chez Disney et Warner Music, affirme que la société est une "île au trésor" de contenus qui pourraient être davantage commercialisés.

D'autres personnages japonais se joignent à la ruée, notamment un prochain film Super Mario du studio "Minions" Illumination et le remake en live action de Netflix de l'anime culte des années 1990 Cowboy BeBop sorti l'année dernière.

Sega entretient des relations étroites avec le fabricant de la Xbox, Microsoft, et a déclaré en novembre qu'il étudiait la possibilité d'une alliance pour développer des titres en utilisant la technologie de l'informatique dématérialisée de la firme de Redmond, Washington.

À plus long terme, Sega vise à créer un "super jeu" d'envergure mondiale, qui fera peut-être partie du "metaverse", un terme à la mode désignant un réseau d'environnements en ligne persistants et simulés.

Sega, dont les actions ont augmenté de 16 % depuis le début de l'année, a une longue expérience des jeux d'arcade et de console et de différents genres, a déclaré M. Utsumi.

"Il n'y a personne de mieux placé que nous pour le faire", a-t-il ajouté.

(1 $ = 115,5800 yens)