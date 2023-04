Rovio, le créateur d'Angry Birds, confirme ses discussions avec Sega au sujet d'une offre publique d'achat (OPA)

Rovio avait annoncé en février le début d'un examen stratégique et de discussions préliminaires non contraignantes concernant une éventuelle offre publique d'achat sur ses actions, selon un communiqué du groupe.

"Dans le cadre de son examen stratégique, Rovio Entertainment Corporation confirme qu'il est en discussion avec Sega Sammy Holdings Inc. "Rovio et Sega publieront de plus amples informations en temps utile".

Cette déclaration intervient après que le Wall street Journal a rapporté vendredi que Sega se rapprochait d'un accord pour acquérir Rovio pour environ 1 milliard de dollars.

Rovio a refusé de commenter l'évaluation. À la clôture de vendredi, sa capitalisation boursière s'élevait à 594,1 millions d'euros (653,5 millions de dollars), selon les données de Refinitiv Eikon.

La société a ajouté dans le communiqué qu'il "n'y a aucune certitude quant au moment où l'éventuelle offre publique d'achat aurait lieu, ou si elle aurait lieu tout court".

Sega n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Rovio a reçu en janvier une offre de rachat de 683 millions d'euros de la part de son homologue israélien Playtika Holding Corp, mais les négociations ont été interrompues le mois dernier.

(1 $ = 0,9091 euro)