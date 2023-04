Sega Sammy envisage de racheter le fabricant d'Angry Birds Rovio

Le Wall street Journal a rapporté la semaine dernière que Sega Sammy était proche d'un accord pour acheter la firme finlandaise derrière le jeu mobile Angry Birds pour environ 1 milliard de dollars. Rovio a déclaré qu'il était en pourparlers avec Sega Sammy au sujet d'une éventuelle offre publique d'achat.

"Aucune décision formelle n'a été prise à cet égard en temps utile, même s'il est vrai que nous envisageons une telle option stratégique", a déclaré Sega Sammy dans un communiqué.

La question sera discutée lors d'un conseil d'administration lundi, a ajouté Sega Sammy, qui propose la série de jeux d'action emblématique "Sonic the Hedgehog".

Les actions de Sega Sammy ont chuté de 4,3 % à la mi-journée, dans un marché plus large pratiquement inchangé.

L'activité de jeux mobiles de Sega Sammy est centrée sur le marché national, tandis qu'"Angry Birds" est bien connu à l'étranger. L'acquisition faciliterait la croissance de Sega Sammy à l'échelle mondiale", a déclaré Hideki Yasuda, analyste chez Toyo Securities.

"Mais il n'y a pas eu de grand succès (de Rovio) autre qu'Angry Birds, qui a été lancé il y a plus de 10 ans. La nouvelle aurait été accueillie plus positivement si les investisseurs avaient vu des technologies plus récentes ou des potentiels de croissance plus importants", a déclaré M. Yasuda.

Rovio a reçu en janvier une offre de rachat de 683 millions d'euros (750 millions de dollars) de la part de son homologue israélien Playtika Holding Corp, mais les négociations ont été interrompues le mois dernier.

(1 $ = 0,9112 euros)