Sega Sammy Holdings Inc est une société basée au Japon qui se consacre au commerce des machines de jeu, au commerce des contenus de divertissement et au commerce des stations balnéaires. La société opère à travers trois secteurs d'activité. Le segment des machines de jeu est engagé dans le développement, la fabrication et la vente de machines à pachislo et à pachinko. Le secteur des contenus de divertissement est engagé dans le développement et la vente de jeux et d'équipements de divertissement, centrés sur les jeux numériques, le développement et l'exploitation d'installations de divertissement, la planification, la production et la vente de films d'animation, ainsi que le développement, la fabrication et la vente de jouets. Le segment des centres de villégiature est engagé dans le développement et l'exploitation d'hôtels et de terrains de golf dans le cadre d'une activité intégrée de centres de villégiature et d'autres activités liées aux installations.

