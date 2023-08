SEGRO plc est spécialisé dans détention et la gestion d'actifs immobiliers d'entreprise. A fin 2022, le portefeuille, d'une surface totale de 9,9 millions de m2, s'élève, en valeur de marché, à 17 925 MdsGBP répartis par type d'actifs entre entrepôts de taille moyenne (71,5%), entrepôts de grande taille (26,4%) et autres (2,1% ; notamment bureaux, centres commerciaux, salles d'exposition et locaux d'auto-entreposage). La répartition géographique du portefeuille en valeur est la suivante : Royaume Uni (61,9%) et Europe Continentale (38,1%).

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial