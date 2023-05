David Sleath, directeur non exécutif de RS Group, achète pour 90 000 GBP d'actions

RS Group PLC - Distributeur de produits industriels et électroniques basé à Londres - David Sleath, directeur non exécutif, achète 11 448 actions lors de deux transactions séparées jeudi à Londres. Il achète 5 226 actions à 8,036 GBP chacune et 6 222 actions à 8,035 GBP chacune. Les actions valent au total 91 994 GBP.

Cours actuel de l'action : 797,60 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 14%

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

