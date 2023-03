L'économie britannique croît de 0,3 % ; FirstGroup relève ses perspectives

(Alliance News) - Les actions à Londres ont été appelées à ouvrir en forte baisse vendredi, sur fond de craintes concernant la santé du secteur bancaire américain.

Le sentiment des investisseurs dans le monde entier a été ébranlé pendant la nuit, provoqué par une vente massive des actions bancaires américaines.

Les quatre plus grandes banques américaines ont vu leurs cours boursiers perdre un montant cumulé de 52 milliards de dollars jeudi, alors que le secteur financier digérait les problèmes de SVB Financial, un important créancier axé sur la Silicon Valley.

Les actions de SVB Financial ont chuté de 60 % jeudi et ont continué à baisser après les heures de cotation, suite à l'annonce, la veille au soir, de la perte de 1,8 milliard de dollars lors de la vente de titres pour lever des fonds. La révélation de SVB est venue s'ajouter à une annonce faite le même jour selon laquelle la société de cryptomonnaie Silvergate prévoit de fermer ses portes face aux turbulences du marché des cryptomonnaies.

Les échanges ont également été nerveux avant la dernière publication des emplois non agricoles aux États-Unis vendredi à 1330 GMT.

Selon les attentes de FXStreet, l'économie américaine devrait avoir ajouté 205 000 emplois le mois dernier. En janvier, 517 000 emplois ont été créés.

"Des données sur l'emploi faibles, et idéalement plus faibles que prévu, en provenance des Etats-Unis aujourd'hui pourraient ramener les attentes de hausse des taux de la Fed à une hausse de 25 points de base, alors qu'une autre série de fortes données sur l'emploi consolidera probablement l'idée d'une hausse de 50 points de base de la Fed plus tard ce mois-ci, envoyant les rendements américains et le dollar américain à la hausse, et les actions à la baisse", a déclaré Ipek Ozkardeskaya de la Swissquote Bank.

Dans les données publiées tôt vendredi à Londres, l'économie britannique a augmenté de 0,3 % en janvier, après une baisse de 0,5 % en décembre.

Dans les nouvelles des entreprises britanniques, le constructeur de maisons Berkeley Group a déclaré que le commerce a continué dans la même veine depuis sa dernière mise à jour, tandis que le fournisseur de transport FirstGroup a augmenté ses perspectives de profit annuel après avoir vu des volumes plus élevés dans son deuxième semestre.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 101,8 points, soit 1,3 %, à 7 778,18

Hang Seng : en baisse de 2,9 % à 19 346,83

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,7% à 28 143,97

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 2,4% à 7 138,20

DJIA : clôture en baisse de 543,54 points, 1,7%, à 32 254,86

S&P 500 : clôture en baisse de 1,9% à 3 918,32

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 2,1% à 11 338,35

EUR : stable à 1,0584 USD (1,0580 USD)

GBP : stable à 1,1924 USD (1,1926 USD)

USD : en hausse à JPY136,77 (JPY136,29)

Or : en hausse à 1 830,51 USD l'once (1 827,92 USD)

Pétrole (Brent) : en baisse à 81,19 USD le baril (83,15 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de vendredi sont encore à venir :

08:30 EST Rapport sur l'emploi aux États-Unis

L'économie britannique a connu une croissance légèrement plus rapide que prévu au début de l'année 2023, selon l'Office for National Statistics. Le produit intérieur brut a augmenté de 0,3 % en janvier, selon une estimation de l'ONS, après avoir diminué de 0,5 % en décembre. Le consensus du marché cité par FXStreet avait prévu une hausse de 0,1 % du PIB. La croissance a été menée par le secteur des services, compensant les baisses dans la construction et la production.

Selon le régulateur de la City, 356 000 emprunteurs hypothécaires britanniques supplémentaires pourraient être confrontés à des difficultés de paiement d'ici la fin juin 2024, en plus de ceux qui sont déjà en retard. Ce chiffre a été réduit par rapport à une estimation précédente faite en septembre dernier, selon laquelle 570 000 emprunteurs hypothécaires supplémentaires pourraient se retrouver dans une situation financière difficile d'ici la fin juin 2024, a déclaré la Financial Conduct Authority.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Barclays réduit Segro à 'equal weight' (overweight) - objectif de prix 800 (900) pence

Credit Suisse ramène Schroders à 'neutre' (surperformance) - objectif de cours 470 (510) pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

Le constructeur de maisons à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre, Berkeley Group, a déclaré que ses activités étaient conformes aux niveaux définis en décembre, lorsque les ventes de fin septembre étaient inférieures d'environ 25 % à celles des cinq premiers mois de son exercice financier, qui se termine en avril. Le groupe a réaffirmé son objectif d'un bénéfice avant impôt de 600 millions de livres sterling pour l'année, et d'au moins 1,05 milliard de dollars au total pour les deux prochaines années. Les liquidités dues sur les ventes à terme échangées devraient être supérieures à 2 milliards de livres sterling à la fin de l'année, soit une légère baisse par rapport aux 2,17 milliards de livres sterling de l'année précédente. "Il s'agit d'une performance résistante dans le contexte de la volatilité du marché depuis la fin du mois de septembre", a déclaré la société.

ENTREPRISES - FTSE 250

FirstGroup a revu à la hausse ses prévisions pour son exercice financier, qui se termine le 25 mars. Le prestataire de transport a déclaré que cela était dû à l'amélioration des performances grâce à l'augmentation du nombre de passagers au cours du second semestre. "L'augmentation de la demande est en partie due au système de plafonnement des tarifs de bus à 2 GBP introduit en Angleterre en janvier, ainsi qu'au financement écossais de la gratuité des bus pour les moins de 22 ans. Les pressions sur les ressources en conducteurs se sont également atténuées dans certaines régions, suite à une campagne de recrutement et à une forte fidélisation du personnel. FirstGroup s'attend maintenant à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté et le bénéfice attribuable ajusté pour l'exercice 2023 soient supérieurs à ses attentes précédentes.

AUTRES ENTREPRISES

Robert Walters a annoncé une année de croissance à deux chiffres, alors que son directeur général éponyme s'apprête à partir après 38 ans à la tête de l'entreprise. La société de recrutement a déclaré que le chiffre d'affaires a augmenté de 13 % pour atteindre 1,10 milliard de livres sterling en 2022, contre 970,7 millions de livres sterling en 2021, tandis que le bénéfice avant impôt a augmenté de 11 % pour atteindre 55,6 millions de livres sterling, contre 50,2 millions de livres sterling. Elle a proposé un dividende final de 17,0 pence, contre 15,0 pence précédemment. Le PDG Robert Walters se retirera lors de l'assemblée générale annuelle de la société en avril, et passera les rênes à Toby Fowlston. M. Fowlston a rejoint le groupe en 1999 et a récemment occupé le poste de directeur général de Robert Walters et de Walters People, deux marques mondiales de recrutement. "Ayant travaillé en étroite collaboration avec Toby au cours des dernières années, je suis convaincu que le groupe est entre de bonnes mains et qu'il continuera à se renforcer dans les années à venir", a déclaré M. Walters.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

