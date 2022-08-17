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    SGRO   GB00B5ZN1N88

SEGRO PLC

(SGRO)
  Rapport
Temps Différé London Stock Exchange  -  17:35 17/08/2022
1044.00 GBX   -2.16%
18:24SEGRO : Document AMF CP. 2022DD857495
PU
11/08SEGRO PLC : Détachement de dividende (optionnel)
FA
03/08Segro émet des obligations vertes d'une valeur de 762 millions de dollars pour la JV Segro European Logistics
MT
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SEGRO : Document AMF CP. 2022DD857495

17/08/2022 | 18:24
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2022DD857495

17 août 2022

GB00B5ZN1N88 - DD152861

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Andy Harrison, Chair

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SEGRO PUBLIC LIMITED COMPANY

LEI : 213800XC35KGM9NFC641

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 15 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : London Stock Exchange, Main Market (XLON)

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : GB00B5ZN1N88

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 10.7716 Livre Sterling

VOLUME : 23 036.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 10.7716 Livre Sterling

VOLUME : 23 036.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 17 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

SEGRO plc published this content on 17 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 August 2022 16:23:02 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 529 M 640 M 629 M
Résultat net 2022 2 734 M 3 309 M 3 251 M
Dette nette 2022 4 151 M 5 023 M 4 936 M
PER 2022 5,20x
Rendement 2022 2,54%
Capitalisation 12 899 M 15 608 M 15 338 M
VE / CA 2022 32,2x
VE / CA 2023 28,6x
Nbr Employés 385
Flottant 99,6%
Graphique SEGRO PLC
Durée : Période :
SEGRO plc : Graphique analyse technique SEGRO plc | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SEGRO PLC
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 20
Dernier Cours de Clôture 1 067,00 GBX
Objectif de cours Moyen 1 313,63 GBX
Ecart / Objectif Moyen 23,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
David John Rivers Sleath Chief Executive Officer & Executive Director
Soumen Das Chief Financial Officer & Executive Director
Andrew Harrison Chairman
James Power Director-Digital & Technology
Andrew E. G. Gulliford Chief Operating Officer & Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SEGRO PLC-25.72%15 608
EQUINIX, INC.-15.82%64 849
REALTY INCOME CORPORATION2.95%45 515
DIGITAL REALTY TRUST, INC.-23.94%38 665
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.-23.04%27 996
W. P. CAREY INC.7.65%17 040