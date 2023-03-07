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    SGRO   GB00B5ZN1N88

SEGRO PLC

(SGRO)
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SEGRO : Document AMF CP. 2023DD887740

07/03/2023 | 18:16
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2023DD887740

06 mars 2023

GB00B5ZN1N88 - DD155481

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Andrew Harrison, Chair

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SEGRO PUBLIC LIMITED COMPANY

LEI : 213800XC35KGM9NFC641

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 03 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : London Stock Exchange (XLON)

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : GB00B5ZN1N88

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 8.1695 Livre Sterling

VOLUME : 149 587.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 8.1695 Livre Sterling

VOLUME : 149 587.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 06 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : London Stock Exchange

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : GB00B5ZN1N88

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 8.1213 Livre Sterling

VOLUME : 78 960.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 8.1213 Livre Sterling

VOLUME : 78 960.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 06 mars 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

SEGRO plc published this content on 07 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 March 2023 17:14:02 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2022 540 M 650 M 608 M
Résultat net 2022 -303 M -365 M -341 M
Dette nette 2022 4 303 M 5 177 M 4 847 M
PER 2022 -14,6x
Rendement 2022 3,23%
Capitalisation 9 922 M 11 938 M 11 177 M
VE / CA 2022 26,3x
VE / CA 2023 24,8x
Nbr Employés 385
Flottant 99,7%
Graphique SEGRO PLC
Durée : Période :
SEGRO plc : Graphique analyse technique SEGRO plc | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SEGRO PLC
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 21
Dernier Cours de Clôture 820,60 GBX
Objectif de cours Moyen 911,72 GBX
Ecart / Objectif Moyen 11,1%
Révisions de BNA
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Soumen Das Chief Financial Officer & Executive Director
Andrew Harrison Chairman
James Power Director-Digital & Technology
Andrew E. G. Gulliford Chief Operating Officer & Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SEGRO PLC7.46%11 938
EQUINIX, INC.6.78%64 868
REALTY INCOME CORPORATION1.37%42 471
DIGITAL REALTY TRUST, INC.5.71%30 665
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.-1.26%25 205
W. P. CAREY INC.4.53%17 206