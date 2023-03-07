SEGRO : Document AMF CP. 2023DD887740

|
2023DD887740
|
06 mars 2023
GB00B5ZN1N88 - DD155481
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Andrew Harrison, Chair
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : SEGRO PUBLIC LIMITED COMPANY
LEI : 213800XC35KGM9NFC641
DETAIL DE LA TRANSACTION 1
DATE DE LA TRANSACTION : 03 mars 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : London Stock Exchange (XLON)
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : GB00B5ZN1N88
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 8.1695 Livre Sterling
VOLUME : 149 587.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 8.1695 Livre Sterling
VOLUME : 149 587.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 2