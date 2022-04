SEGRO Parc Des Petits Carreaux (94) : SEGRO Accueille Volta Trucks dans un nouveau centre d'op֧érations clients dédié au Volta Zero, le véhicule utilitaire 100% électrique

26 April 2022

Dès le 1er mai prochain, au SEGRO Parc des Petits Carreaux, SEGRO accueillera Volta Trucks, constructeur leader innovant de véhicules utilitaires 100% électriques et fournisseur de services, pour la création du tout premier « Volta Trucks Hub » dont la mission est de mettre en œuvre l'ensemble des opérations de Volta Trucks au service de leurs clients.

Au cœur du triangle économique du sud-est parisien, sur les communes de Bonneuil-sur-Marne et de Sucy-en-Brie, à proximité immédiate des axes routiers (A4, A86, N19 & RN406) et des transports en commun, le SEGRO Parc des Petits Carreaux est le plus grand parc d'activités d'Île-de-France : sur un terrain de 50 hectares, le parc comprend plus de 150 000 m2 de surfaces dédiées à l'activité, la technologie et l'artisanat, il est doté de 30% d'espaces verts ainsi que d'une réserve foncière de 16 hectares proche du parc, pour le développement de bâtiments dédiés à l'activité et la distribution urbaine.

Livré fin juillet 2021, le bâtiment pris à bail par Volta Trucks totalise une surface de 2 094 m² dont 552 m² de bureaux. Le futur « Volta Trucks Hub - Paris » est prévu pour accueillir plus de 600 Volta Zero par an et disposera de huit baies pour l'entretien courant des camions, qui seront dotées de tous les équipements innovants nécessaires à la maintenance des véhicules utilitaires électriques, afin de limiter leurs temps d'immobilisation. Le bâtiment accueillera également des bureaux administratifs, un centre de formation Volta Trucks Academy et un centre d'appels qui assurera l'interface entre les clients et l'équipe d'experts techniques et commerciaux de l'entreprise.

« Avec une exploitation effective dans le courant de l'été 2022, l'annonce de notre premier Centre Truck as a Service marque une étape importante dans la mise en production de nos véhicules. La disponibilité est essentielle pour nos clients et, avec cette ouverture prochaine, nos clients savent désormais où leurs véhicules seront entretenus selon les normes les plus strictes. » précise Casper Norden, Directeur des solutions de flottes chez Volta Trucks.

« L'arrivée de Volta Trucks que nous sommes heureux d'accueillir s'inscrit dans une dynamique résolument tournée vers l'avenir et initiée début 2021 : rénovation des bâtiments existants, valorisation des espaces verts, création de circulations douces, mise en place de nouveaux services pour le confort et le bien-être des utilisateurs, et engagement de SEGRO dans des actions éco-responsables et sociales locales. Nous avons également noué des liens avec les différents partenaires du territoire et sommes ravis que les équipes de Volta Trucks puissent bénéficier de ce nouvel environnement pour le développement de leurs activités », conclut Laurence Giard, Directeur Général de SEGRO France.

