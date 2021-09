SEGRO : l'UE autorise le rachat d'un site industriel

La Commission européenne annonce aujourd'hui avoir autorisé l'acquisition du contrôle en commun de Varia Class Logistics, un site industriel de la périphérie de Barcelone, par le britannique SEGRO et l'office canadien d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Public Sector Pension Investment Board of Canada).



La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne soulèverait aucun problème de concurrence, en raison de l'incidence limitée qu'elle aurait sur le marché.





