SEGRO France renforce son organisation et confirme sa stratégie de développement

13 April 2021

SEGRO France renforce son organisation afin de répondre aux nouveaux enjeux du marché et aux besoins toujours plus exigeants de ses clients et partenaires, avec :

la création d'un nouveau pôle City Logistics Paris dirigé par Édouard Ancel

par la nomination de Louis Szyjewski en tant que Directeur du pôle Logistique

en tant que le lancement d'un recrutement pour le poste de Directeur du pôle Distribution Urbaine et Parcs d'Activités

Le comité de Direction de SEGRO France se décompose dorénavant en 3 directions de portefeuilles :

Directeur Logistique, Louis Szyjewski

Directeur Distribution Urbaine et Parcs d'Activités, recrutement en cours

Direction City Logistics Paris, Édouard Ancel

et de 3 directions transverses :

Directeur de l'Investissement, Flavien Caminati

Directeur Technique & Construction, Quentin Liu

Directeur Financier, Cyril Derkenne

Acteur historique de l'immobilier spécialisé en distribution urbaine, parcs d'activités et grande logistique, SEGRO poursuit sa stratégie de développement avec un plan de croissance à la hauteur de ses ambitions.

Avec un portefeuille d'actifs en France d'1,5 million de m2, composé de centres dédiés à la distribution urbaine représentant une surface totale de 410 000 m2, de parcs d'activités pour une surface totale de 400 000 m2 ainsi que de 740 000 m2 de plateformes logistiques, essentiellement situés sur la dorsale Lille-Paris-Lyon-Marseille, SEGRO France poursuit ses objectifs de croissance et confirme sa position de leader. Grâce à une stratégie d'implantation sélective et un savoir-faire confirmé depuis plus d'un siècle, SEGRO répond aux nouveaux défis des métropoles françaises, portés par l'essor de la logistique urbaine et les besoins croissants des consommateurs.

En France et plus particulièrement dans l'enceinte parisienne, le Groupe se lance dans des projets innovants tels que l'espace de logistique urbaine intégré à l'Îlot Fertile, premier projet carbone zéro de Paris issu de « Réinventer Paris 1 ». Dans le cadre de « Réinventer Paris 2 » et du projet « Reprendre Racines » porté par SEGRO & ICADE, SEGRO développera à l'horizon 2025 un centre de distribution urbaine de 75 000 m2, au cœur du 13ème arrondissement de Paris, sur le site de l'ancienne gare des Gobelins.

Dans ce contexte, SEGRO France renforce son organisation en créant un nouveau poste répondant à l'ambition de proposer une logistique réinventée, durable et servicielle au cœur de la Ville de Paris, tenant compte de la rareté du foncier, des défis urbains, environnementaux et sociétaux.

Édouard Ancel est diplômé de l'Institut Supérieur de Gestion, formation qu'il a complétée au cours de sa carrière par un Mastère en Immobilier d'Entreprise (Kedge Business School) puis récemment par un Master en Gouvernance Territoriale et Développement Urbain à Sciences Po Paris. Après ses débuts au CDR Immobilier, il a occupé la fonction d'Asset Manager chez AEW pendant 5 ans. Il a ensuite rejoint SEGRO en 2008, où il a occupé plusieurs fonctions dont celle de Directeur de l'Investissement puis Directeur du pôle Distribution Urbaine et Parcs d'Activités. Édouard Ancel assure désormais, depuis le 1er mars 2021, la direction du nouveau pôle City Logistics, Paris au sein de SEGRO France.

Le futur Directeur du pôle Distribution Urbaine et Parcs d'Activités (anciennement dirigé par Édouard Ancel) est actuellement en cours de recrutement.

La Logistique est désormais dirigée par Louis Szyjewski, dont le parcours, depuis plus de 12 ans chez SEGRO en tant que Property et Asset Manager puis co-Directeur du Développement Grande Logistique, lui a permis d'acquérir une solide connaissance du marché et du portefeuille développé par SEGRO en France. Ses nouvelles missions incluent la gestion de l'ensemble du patrimoine de grande logistique de SEGRO France, le renforcement des relations clients et la poursuite de la stratégie de développement.

Enfin, Quentin Liu est confirmé dans ses fonctions de Directeur Technique & Construction afin de coordonner les aspects techniques et les projets transverses (environnement, Health & Safety…) des activités de SEGRO France.

Laurence Giard, Directeur Général SEGRO France évoque les raisons de ces choix stratégiques :

« Nous sommes heureux d'annoncer la création du nouveau pôle City Logistics Paris dirigé par Édouard Ancel, marquant une étape importante dans la stratégie de développement de SEGRO France en matière de distribution urbaine. Cela nous permet d'intégrer la logistique de proximité à l'espace urbain en privilégiant les volets environnementaux et sociaux. Pour ce qui est de la logistique, la nomination de Louis Szyjewski à la tête de ce pôle nous permet d'accroitre les ressources dédiées à ce pôle et d'accélérer notre expansion sur de nouvelles géographies, à commencer par la réhabilitation de zones désindustrialisées ou délaissées. Ces choix stratégiques nous permettront de réaliser nos ambitions de croissance pour les prochaines années tant en distribution urbaine qu'en grande logistique. »

Portefeuille SEGRO France : 1,5 million de m 2

Valorisation : 1,7 milliard d'€

Portefeuille distribution urbaine : 410 000 m 2

Portefeuille parcs d'activités : 400 000 m 2

Portefeuille grande logistique : 740 000 m 2

Projets en développement : 165 000 m2

