SEI Investments Company fournit des solutions technologiques et d'investissement qui connectent le secteur des services financiers. Les segments de la société comprennent les banques privées, les conseillers en investissement, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d'investissement et les investissements dans de nouvelles activités. Son segment Banques privées fournit des plates-formes externalisées de traitement et de gestion des investissements aux banques et aux institutions fiduciaires, entre autres. Le segment des conseillers en investissement fournit des plateformes de gestion et de traitement des investissements aux investisseurs fortunés par l'intermédiaire d'un réseau de conseillers en investissement indépendants, de planificateurs financiers et autres. Son segment Investisseurs institutionnels propose des solutions d'externalisation pour les directeurs d'investissement, y compris des plateformes d'externalisation de la gestion des investissements et de l'administration. Son segment Gestionnaires d'investissement fournit des plateformes d'externalisation des opérations d'investissement. Son segment Investissements dans de nouvelles activités se concentre sur la fourniture de solutions de gestion d'investissement aux familles très fortunées.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds