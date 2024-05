SEI Investments Company fournit des solutions technologiques et d'investissement qui connectent le secteur des services financiers. Ses segments comprennent les banques privées, les conseillers en investissement, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d'investissement et les investissements dans de nouvelles activités. Son segment Banques privées fournit des plates-formes externalisées de traitement et de gestion des investissements aux banques et aux institutions fiduciaires, aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants et aux conseillers financiers dans le monde entier. Son segment Investment Advisors fournit des plateformes de gestion et de traitement des investissements à des investisseurs fortunés par l'intermédiaire d'un réseau de conseillers en investissement enregistrés indépendants, de planificateurs financiers et d'autres professionnels de l'investissement aux États-Unis. Le segment Institutional Investors fournit des solutions externalisées de chief investment officer, y compris des plateformes de gestion d'investissement et d'externalisation administrative aux promoteurs de plans de retraite, aux systèmes de santé, à l'enseignement supérieur et à d'autres organisations à but non lucratif dans le monde entier.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds