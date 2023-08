Seibu Holdings, Inc. est une société holding basée au Japon qui opère dans cinq secteurs d'activité. Le segment Transports urbains et régionaux assure le transport de passagers par trains, bus et taxis le long des lignes ferroviaires de Seibu dans la région de Tokyo-Saitama. Le secteur de l'hôtellerie et des loisirs comprend un assortiment varié d'installations dans un large éventail de domaines, notamment des hôtels, des terrains de golf, des stations de ski et des installations de loisirs. Le segment Immobilier est engagé dans le développement d'espaces hôteliers, le développement et l'exploitation de magasins dans les gares, et le lotissement de logements, entre autres. Le segment Construction est engagé dans tous les types de construction dans des domaines tels que les lignes de chemin de fer, les infrastructures sociales, la rénovation d'hôtels, la construction dans le secteur privé et le logement. Le segment Hawaii Business exploite des hôtels à Hawaii. Le segment Autres activités comprend le transport de passagers à Izuhakone et Ohmi, et l'exploitation de l'équipe de baseball des Seibu Lions.