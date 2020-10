Seiko Epson Corporation : Augmentation de la volatilité 15/10/2020 | 10:48 vente En cours

Cours d'entrée : 1141¥ | Objectif : 1050¥ | Stop : 1210¥ | Potentiel : 7.98% Les volumes importants enregistrés ces derniers jours sur le titre ont entraîné un début de correction sur le titre Seiko Epson Corporation.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 1050 ¥. Synthèse Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 983 JPY, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 65.34 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Données financières JPY USD EUR CA 2021 933 Mrd 8 860 M 7 554 M Résultat net 2021 6 248 M 59,3 M 50,6 M Dette nette 2021 39 533 M 375 M 320 M PER 2021 65,3x Rendement 2021 5,75% Capitalisation 377 Mrd - 3 056 M VE / CA 2021 0,45x VE / CA 2022 0,44x Nbr Employés 75 608 Flottant 71,4% Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 1 284,60 JPY Dernier Cours de Cloture 1 094,00 JPY Ecart / Objectif Haut 76,1% Ecart / Objectif Moyen 17,4% Ecart / Objectif Bas -8,59% Dirigeants Nom Titre Yasunori Ogawa President & Representative Director Minoru Usui Chairman Koichi Kubota Representative Director Masayuki Kawana Director & General Manager-Human Resources Hideaki Omiya Independent Outside Director