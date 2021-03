Seiko : Japon-Le relais de la flamme olympique lancé à Fukushima

Données financières JPY USD EUR CA 2021 205 Mrd 1 878 M 1 589 M Résultat net 2021 1 148 M 10,5 M 8,91 M Dette nette 2021 83 900 M 770 M 651 M PER 2021 67,8x Rendement 2021 1,69% Capitalisation 77 840 M 716 M 604 M VE / CA 2021 0,79x VE / CA 2022 0,72x Nbr Employés 11 947 Flottant 62,8% Graphique SEIKO HOLDINGS CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SEIKO HOLDINGS CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 2 226,00 JPY Dernier Cours de Cloture 1 888,00 JPY Ecart / Objectif Haut 101% Ecart / Objectif Moyen 17,9% Ecart / Objectif Bas -17,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Shinji Hattori Chairman & Group Chief Executive Officer Yoshinobu Nakamura President & Representative Director Yasuko Teraura Independent Outside Director Tsuyoshi Nagano Independent Outside Director Shimesu Takizawa Managing Director & Accounting Manager Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SEIKO HOLDINGS CORPORATION 43.14% 786 LVMH MOËT HENNESSY - LOUIS VUITTON SE 8.48% 335 650 HERMÈS INTERNATIONAL 6.91% 120 203 ESSILORLUXOTTICA 3.29% 72 700 COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT SA 14.26% 54 929 LULULEMON ATHLETICA INC. -9.77% 40 968