Sekisui House, Ltd. est le leader japonais de la construction de maisons. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services immobiliers (22,8%) : gestion locative, courtage d'actifs immobiliers, etc. ; - construction et location d'établissements de soins (14,7%) ; - construction de maisons individuelles (13,2%) ; - vente de maisons et de terrains (6,2%) ; - rénovation d'actifs résidentiels (5,8%) ; - développement et gestion d'immeubles de bureaux et de commerces (5,4%) ; - vente de condominiums (3,2%) ; - autres (28,7%) : notamment activités assurées à l'international.

Secteur Construction de logements