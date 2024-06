SEKO SA est une entreprise polonaise active dans l'industrie de la transformation du poisson. Le portefeuille de produits de l'entreprise se compose de trois groupes : le poisson mariné, y compris les produits de poisson à base de hareng salé ou frit dans une saumure de vinaigre et de tomate ; le poisson salé, qui comprend diverses sortes de harengs ; et les produits de poisson frit en épicerie fine, qui comprennent des spécialités de hareng, de cabillaud et de maquereau. L'entreprise propose également des salades de poisson et plus de 200 propositions d'assortiments à base de hareng et de maquereau importés des îles, de Norvège, du Danemark et d'Irlande. SEKO SA possède sa propre usine de transformation située à Chojnice, en Pologne. Les produits de la société sont commercialisés en Pologne et exportés vers des pays tels que l'Allemagne, la République tchèque, la France, l'Irlande, l'Angleterre, l'Italie et les États-Unis, entre autres.

Secteur Transformation des aliments