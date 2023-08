Selan Exploration Technology Limited est une société basée en Inde qui se consacre principalement à l'exploration et à la production de pétrole et de gaz. La société opère à travers le segment de la production de pétrole brut et de gaz naturel. Les sites de la société comprennent les champs pétrolifères Bakrol et Lohar dans l'État de Gujarat. Elle possède également le champ pétrolier Ognaj et le champ pétrolier et gazier Karjisan situés dans l'État du Gujarat. La société a signé des contrats de partage de production (PSC) avec le gouvernement indien (GOI) pour les champs Bakrol, Lohar, Ognaj et Karjisan. Le champ pétrolier et gazier de Bakrol est situé dans le bassin onshore de Cambay dans le district d'Ahmedabad de l'État du Gujarat, en Inde. Le bloc Bakrol est un champ onshore découvert de petite taille ayant une superficie d'environ 36 kilomètres carrés (km2). Le champ pétrolier et gazier de Lohar est situé dans le bassin terrestre de Cambay dans le district de Mehsana de l'État du Gujarat, en Inde. Le bloc Lohar est un champ terrestre découvert de petite taille, d'une superficie de cinq km2.