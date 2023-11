Select Harvests Limited est une entreprise alimentaire d'amandes verticalement intégrée basée en Australie. La société fabrique, transforme et commercialise des produits à base d'amandes sur les marchés australiens de la vente au détail et de l'industrie, en plus d'exporter des amandes dans le monde entier. Elle se concentre sur la transformation, le conditionnement et la vente d'amandes et de ses sous-produits provenant de vergers d'amandiers appartenant à la société ou loués, ainsi que sur la transformation, le conditionnement, la commercialisation et la distribution de noix comestibles, de fruits secs, de graines, de muesli et d'une gamme d'aliments de santé naturels. Son activité d'amandes industrielles fournit une gamme de produits d'amandes à valeur ajoutée de première qualité, tels que les amandes blanchies, rôties, tranchées, en dés, en farine et en pâte dans de multiples catégories de clients, notamment les boissons, les boulangeries, les confiseries, les céréales, les snacks, la santé, les produits laitiers (crème glacée), les reconditionneurs et les grossistes. Ses produits d'amande industriels sont proposés sous les marques Renshaw et Allinga Farms. Ses vergers d'amandiers géographiquement diversifiés sont situés à Victoria, en Australie-Méridionale et en Nouvelle-Galles du Sud.

Secteur Transformation des aliments