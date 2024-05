Select Harvests Limited est une entreprise australienne à intégration verticale spécialisée dans les produits alimentaires à base d'amandes. La société fabrique, transforme et commercialise des produits à base d'amandes pour les marchés australiens de la vente au détail et de l'industrie, et exporte des amandes dans le monde entier. Elle se consacre à la culture, à la transformation, au conditionnement et à la vente d'amandes et de ses sous-produits à partir de vergers d'amandiers qu'elle possède ou qu'elle loue. Elle fournit une gamme complète de produits à base d'amandes à valeur ajoutée (blanchis, rôtis, tranchés, coupés en dés, en farine et en pâte) à de multiples catégories de clients, dont les boissons, la boulangerie, la confiserie, les céréales, le snacking, la santé, les produits laitiers (crème glacée), les reconditionneurs et les grossistes. Elle fournit des produits de marque et de marque de distributeur aux principaux détaillants, distributeurs et utilisateurs industriels. Ses marques sont Renshaw et Allinga Farms. Ses vergers d'amandiers, géographiquement diversifiés, sont situés dans l'État de Victoria, en Australie-Méridionale et en Nouvelle-Galles du Sud. Son portefeuille comprend plus de 9 262 hectares de vergers d'amandiers appartenant à la société, loués et exploités en coentreprise.

Secteur Transformation des aliments