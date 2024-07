Select Medical Holdings Corporation exploite des hôpitaux de convalescence, des hôpitaux de réadaptation, des cliniques de réadaptation ambulatoires et des centres de santé au travail. Ses secteurs d'activité comprennent les hôpitaux de convalescence, les hôpitaux de réadaptation, la réadaptation ambulatoire et Concentra. Le segment des hôpitaux de convalescence pour maladies graves est constitué d'hôpitaux conçus pour répondre aux besoins des patients qui se remettent d'une maladie grave et qui ont souvent des besoins médicaux complexes. Le segment des hôpitaux de réadaptation est constitué d'hôpitaux conçus pour répondre aux besoins des patients nécessitant des soins intensifs de réadaptation physique. Le secteur de la réadaptation ambulatoire comprend des cliniques qui fournissent des services de réadaptation physique, professionnelle et orthophonique. Le secteur Concentra comprend des centres de santé au travail qui fournissent des soins aux accidentés du travail, des services de kinésithérapie et des services de santé aux consommateurs, ainsi que des cliniques situées sur les lieux de travail des employeurs qui fournissent des services de santé au travail.