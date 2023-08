Select Water Solutions, Inc. est un fournisseur de solutions durables en matière d'eau et de produits chimiques pour le secteur de l'énergie. La société opère à travers trois segments : Water Services, Water Infrastructure et Chemical Technologies. Le segment Water Services comprend les activités de services de la société, notamment l'approvisionnement en eau, le transfert d'eau, le flowback et les tests de puits, le transport de fluides, la surveillance de l'eau, le confinement de l'eau et l'automatisation du réseau d'eau, principalement au service des sociétés d'exploration et de production (E&P). Le segment Water Infrastructure comprend ses actifs fixes d'infrastructure, y compris les opérations associées à son infrastructure de canalisations de distribution d'eau, ses solutions de recyclage de l'eau, ses systèmes de collecte de l'eau produite et ses puits d'évacuation de l'eau salée, ainsi que ses installations d'évacuation des solides, principalement au service des sociétés d'exploration et de production (E&P). Le segment des technologies chimiques fournit des solutions techniques, des produits et une expertise liés aux applications chimiques dans l'industrie pétrolière et gazière.