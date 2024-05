Select Water Solutions, Inc. est un fournisseur de solutions durables en matière d'eau et de produits chimiques pour le secteur de l'énergie. La société opère dans trois secteurs : Water Services, Water Infrastructure et Chemical Technologies. Le segment Water Services comprend ses activités de services, notamment l'approvisionnement en eau, le transfert d'eau, le flowback et les tests de puits, le transport de fluides, la surveillance de l'eau, le confinement de l'eau et l'automatisation du réseau d'eau, au service des sociétés d'exploration et de production (E&P). Le segment des infrastructures hydrauliques assure le recyclage, la collecte, le transfert et l'élimination de l'eau. Ses activités s'appuient sur un réseau de pipelines permanents, de pipelines semi-permanents, d'installations de recyclage de l'eau, de fosses en terre, de sources d'eau et de câbles d'alimentation en eau. Le secteur des technologies chimiques développe, fabrique, gère la logistique et fournit une gamme complète de produits chimiques de complétion utilisés dans la fracturation hydraulique, la stimulation, la cimentation et les processus de complétion de puits connexes.

