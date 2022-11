Communiqué de presse

Le 02/11/2022

Malgré le contexte économique, SELECTIRENTE confirme des performances opérationnelles robustes depuis le début de l'année :

Des loyers en progression de +28,5 % par rapport à la même période de l'année dernière (et de 3,8 % à périmètre constant)

Un taux d'occupation financier moyen de 96,0 % sur les douze derniers mois (contre 95,1 % sur l'année 2021)

Activité du troisième trimestre

Le chiffre d'affaires de SELECTIRENTE ressort à 20,7 M€ au 30 septembre 2022, en hausse de +28,1 % par rapport à la même période du dernier exercice. Les loyers seuls progressent de +28,5 % par rapport à la même période en 2021, notamment en raison des acquisitions réalisées en 2021 et sur les deux premiers trimestres de 2022. A périmètre constant, les loyers augmentent de +3,8 % par rapport aux loyers des trois premiers trimestres de 2021.

En milliers d'euros Cumul au 30/09/2022

(9 mois) Cumul au 30/09/2021

(9 mois) Variation Loyers 20 532 15 972 + 28,5% Autres revenus 193 212 - 8,8% Chiffre d'affaires 20 725 16 184 + 28,1%

Produits locatifs annexes

Le taux d'occupation financier reste élevé et en progression à 96,0 % en moyenne sur les douze derniers mois, contre une moyenne de 95,1 % sur l'année 2021. Au titre du seul 3e trimestre 2022, le taux d'occupation financier s'élève à 96,3 %. En outre, le taux de vacance en normes EPRA au troisième trimestre 2022 ressort à près de 1,8 %.

Investissement réalisé au cours du troisième trimestre

Après un volume d'investissements de 105,9 M€ enregistré au premier semestre, la Société a réalisé au cours de ce trimestre l'acquisition d'un restaurant situé Rue Jarente à Paris (4e) pour un montant de 0,6 M€.

Arbitrages du trimestre

Au cours du troisième trimestre, la Société a poursuivi sa stratégie de recentrage de son portefeuille et a cédé dans cette optique cinq actifs : 2 appartements situés à Paris (18e) et à Lyon (69) et 3 commerces situés à Douai (59), Orléans (45) et à Puygouzon (81) pour un prix total net vendeur de 3,7 M€. Depuis le début de l'exercice, Selectirente a ainsi arbitré 11 actifs pour un prix total net vendeur de 5,8 M€, matérialisant une prime moyenne sur les valeurs d'expertise indépendante à fin 2021 de l'ordre de 10 %.

Fait marquant du trimestre

SELECTIRENTE s'est vue remettre le 7 septembre dernier par l'EPRA (Association européenne des sociétés immobilières cotées) un BPR Gold Award, le plus haut niveau de distinction établi par l'Association en matière d'information financière et extra-financière. Cette récompense témoigne de l'excellence des pratiques instaurées par la Société dans ce domaine, et de la qualité de sa communication auprès des actionnaires et des investisseurs.



Perspectives

Depuis le 1er octobre 2022, la Société a cédé les commerces de Vannes (56) et de Namur (Belgique) pour un prix de vente global de 4,2 M€. SELECTIRENTE est également engagée sur des cessions d'actifs à Lille (59) et Corbeille-Essonne (91) pour un montant total de 0,9 M€.

Malgré les perturbations macroéconomiques et géopolitiques qui vont probablement continuer à impacter l'activité économique dans les prochains mois et donc peser sur les inquiétudes des marchés financiers, la Société, qui s'attache à créer de la valeur sur le long terme, maintiendra une gestion locative dynamique et responsable, tout en renforçant sa présence dans les grandes métropoles françaises, à Paris et en région parisienne.





À propos de SELECTIRENTE

Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et de professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE est gérée par SELECTIRENTE GESTION, nouveau gérant et commandité depuis le 3 février 2021, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences du prestataire de services SOFIDY (société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

Dotée d'un portefeuille immobilier de plus de 600 M€ situé à près de 58% dans Paris intra-muros, la Société a pour volonté stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.



Contacts

Dany ABI AZAR – Directeur Administratif et Financier Selectirente Gestion - +33 (0)1 69 87 02 00 – dany.abiazar@selectirente.com

Aliénor KUENTZ – Agence de communication SHAN – +33 (0)1 42 86 82 45 - alienor.kuentz@shan.fr



Calendrier financier 2023 :

15/02/2023 : Résultats annuels 2022

Information réglementée :

Information financière trimestrielle :

- Information financière du troisième trimestre Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76995-selectirente-chiffre-d_affaires-et-activite-t3-2022_communique-final.pdf

